موعد السوبر السعودي بين الهلال والنصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب السوبر السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن موعد المباراة النهائية بين الهلال والنصر.

السوبر السعودي:

وأشار حساب البطولة إلى أن مباراة الهلال والنصر ستكون يوم 30 يناير المقبل، عند الساعة 8:15 مساء على إستاد الملك فهد الدولي، وعلق قائلًا: “اللحظة التي ينتظرها الكثيرون.. اللحظة التي تحبس الأنفاس، موعد مباراة كأس السوبر السعودي”.

وكان الهلال قد توج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، فيما حل النصر وصيفًا، كما وصلا إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتوج الزعيم باللقب، لتتكرر مواجهتهما مرة أخرى في كأس السوبر السعودي.

الهلال والنصر في دوري محمد بن سلمان:

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 22 نقطة، من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في مواجهة وخسارة أخرى.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الفوز مرتين، والتعادل مرة، والخسارة 6 مرات.

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