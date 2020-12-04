موعد بدء فترة الانتقالات الشتوية في السعودية

المواطن - محمد سمعه

تترقب أندية الدوري السعودي للمحترفين، موعد بدء فترة الانتقالات الشتوية؛ وذلك لتدعيم صفوفها بصفقات قوية من أجل المنافسة على لقبي دوري المحترفين وكأس الملك.

وقال برنامج “الدوري مع وليد”: إن الفترة الشتوية في السعودية ستبدأ من يوم 11 يناير حتى 7 فبراير مما يعني أن الأندية لديها ما يقرب من 26 يومًا خلال هذه الفترة لتدعيم صفوفها بأفضل الصفقات.

لماذا النصر في أمس الحاجة لـ فترة الانتقالات الشتوية ؟

وربما يكون النصر أكثر الأندية احتياجًا للفترة الشتوية، حيث من المتوقع رحيل عدد من لاعبيه في يناير؛ بسبب سوء أداء الفريق خلال الفترة الحالية من مباريات الدوري السعودي، حيث تلقى 5 هزائم خلال 6 جولات مرت من الدوري.

3 صفقات قوية على رادار النصر:

وكان الإعلامي الرياضي متعب بن عبدالله ذكر في تغريدة له أن أصفر العاصمة يُفكر في ضم الأرجنتيني بابو جوميز صانع ألعاب نادي أتالانتا الإيطالي.

كذلك يرغب العالمي في ضم كل من البرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب نادي جيانغسو سوننج الصيني ومواطنه لوكاس فيريسيمو مدافع الفريق الكروي الأول بنادي سانتوس البرازيلي.

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