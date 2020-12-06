المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا مباراة الرائد ضد الهلال وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

موعد مباراة الرائد ضد الهلال

وستبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكان الرائد خسر في الجولة السادسة من نادي العين بهدف دون رد، بينما فاز الهلال يوم الخميس الماضي على نادي الفتح بثلاثية دون رد.

فوز الشباب يعني تصدره ترتيب الدوري لمدة 24 ساعة

وقبل مباراة الرائد والهلال، يواجه حاليًا الشباب، فريق القادسية وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين، حيث إن فوز الشباب يعني تصدره لـ ترتيب دوري المحترفين لمدة 24 ساعة، قبل إقامة مباراة الهلال والرائد.

وتُقام مباراة القادسية والشباب حاليًا على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

ويتواجد الهلال بـ المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، أما نادي الشباب فيحتل المركز الثاني حاليًا برصيد 14 نقطة.

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