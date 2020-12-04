ميسي يُرحب بالانتقال لـ باريس سان جيرمان لـ 5 أسباب

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مؤخرًا رغبته في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، خاصة أن ميسي يدرس الرحيل عن البارشا بسبب أزمات الفريق الأخيرة سواء من الناحية الإدارية أو الفنية.

الأسباب التي تُحفز ميسي على الانضمام لـ باريس سان جيرمان

وقالت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية إن هناك 5 أسباب تجعل ميسي يرحب بالانتقال للنادي الباريسي واللعب في الدوري الفرنسي.

وأول الأسباب هي أن النادي الفرنسي ينافس على كل البطولات المحلية في بلده، كما يتأهل بشكل مستمر لبطولة دوري أبطال أوروبا ويصل إلى أدوار متقدمة فيها، وهو ما يمثل لـ ميسي حافزًا للفوز بلقب دوري الأبطال مع فريق آخر غير برشلونة.

وثاني الأسباب هو أن ميسي سينضم لصديقه المفضل البرازيلي نيمار دا سيلفا وسيلعب مع مواطنيه لياندرو باريديس وماورو إيكاردي وأنخل دي ماريا.

أما ثالث الأسباب، هي قدرة باريس سان جيرمان على تقديم راتب مميز إلى ميسي مثل الذي يحصل عليه من فريق برشلونة حاليًا، لأن النادي الباريسي ومانشستر سيتي الإنجليزي قادران على دفع رواتب ضخمة لأي لاعب سوبر في العالم بالفترة الحالية.

ورابع الأسباب هو تفضيل ميسي العيش في مدينة باريس التي تملك أكثر من شيء مميز للعيش بها بدلًا من العيش في مدينة مانشستر البريطانية التي تتمتع بأجواء ممطرة.

أما السبب الخامس فهو رغبة ميسي في اللعب في بطولة لعدة مواسم والتتويج بمزيد من البطولات المحلية بدلًا من الذهاب إلى الدوري الإنجليزي الذي يتسم بصعوبة المنافسة واختلاف البطل المتوج به كل موسم عكس الدوري الفرنسي، الذي يكون بطله في النهاية هو باريس سان جيرمان.

نيمار يرحل عن برشلونة لعيون فريق العاصمة الفرنسية

وكان نيمار دا سيلفا غادر برشلونة وانضم للنادي الباريسي في صيف 2017 في صفقة أحدثت ضجة وقتها مقابل 222 مليون يورو.

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