نادي الاتحاد يستعيد بريقه

المواطن - مروة نبيل

بدأ نادي الاتحاد في استعادة بريقه المفقود في المواسم الأخيرة، وظهر بشكل جيد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

العميد ضد الوحدة:

ولعب العميد ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة السابعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ونجح العميد في تحقيق فوزه الثاني على التوالي، وحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2/ 1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع العميد رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عند 6 نقاط فقط في المركز الـ14.

نادي الاتحاد يتألق:

وقال الإعلامي طارق النوفل: “عودة نادي الاتحاد للمنافسة مهمة جدًّا للدوري.. من زمان ما شفنا ترتيب الدوري بهذا الشكل.. جماهير النمور تجدهم في كل مكان، والعميد ركن مهم لعودة الحياة للدوري.. فوز الاتحاد جميل لكن المهم الاستمرارية”.

وعلق الناقد الرياضي سلطان اللحياني خلال تصريحاته لـ”الدوري مع وليد”، قائلًا: “فوز مستحق للاتحاد.. تفوق فني له في أغلب أوقات المباراة.. 27 عرضية للوحدة لم تكن منها إلا 2 صحيحة وهذا يدل على مشكلة الوحدة في الهجوم”.

وفي السياق ذاته، قال نجم العميد السابق، حمد المنتشري: “بريجوفيتش لم يظهر بالشكل الجيد.. كمارا لاعب شاب ومعولين عليه للمستقبل ويحتاج للوقت.. لكن لو يريد الاتحاد أن ينافس يحتاج إلى رأس حربة”.

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