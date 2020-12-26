نادٍ إيطالي يُراقب سيباستيان جيوفنكو

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادٍ إيطالي بالتعاقد مع اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، نجم نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويُفكر نادي بريشيا الإيطالي في تقديم عرض مُغرٍ لنادي الهلال لضم النجم الإيطالي في يناير وفقًا لـ صحيفة “الوطن”.

واستهل بريشيا أولى الخطوات بالتفاوض مع وكيل اللاعب الإيطالي لضمه في الشهر المقبل.

يذكر أن عقد النجم الإيطالي سينتهي مع الهلال في عام 2022.

بطولات جيوفنكو مع الهلال:

وكان جيوفنكو فاز بلقب دوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك مع الهلال في موسم 2019/ 2020.

كلاسيو يحبس الأنفاس بين الهلال والاتحاد:

وفي سياق آخر، يترقب عشاق الكرة السعودية غدًا السبت، كلاسيكو الهلال والاتحاد بـ الجولة العاشرة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويسير الزعيم حاليًّا بشكل جيد تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو؛ حيث يحتل صدارة دوري المحترفين برصيد 22 نقطة، أما نادي الاتحاد فيعيش صحوة جيدة تحت قيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي؛ حيث يحتل المركز الخامس حاليًّا برصيد 14 نقطة.

ويريد الزعيم تحقيق الفوز غدًا على حساب الاتحاد؛ للانفراد بصدارة الدوري، بينما سيكون الفوز للعميد مهمًّا؛ وذلك من أجل الوصول للمركز الثاني في جدول الترتيب.

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