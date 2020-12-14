نايف هزازي بعد مباراة الهلال والوحدة: الأزرق يُصالح جماهيره ببطولة

المواطن - محمد سمعه

علق نايف هزازي، نجم النصر السابق، على نتيجة مباراة الهلال والوحدة التي انتهت أمس الأحد بفوز الوحدة بنتيجة 2/ 1 ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعليق هزازي بعد مباراة الهلال والوحدة:

وقال هزازي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في Snap Chat: “رأيت البعض من جماهير الأندية الأخرى تشمت في خسارة الهلال، والهلال تعرض لـ خسارة واحدة بس انقلبت الدنيا، الهلال لسه من قريب كان بطلًا للدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، والهلال إذا أخطأ يُصحح الخطأ ويصالح جماهيره ببطولة”.

وتابع هزازي: “لجماهير الأندية الأخرى لا تحاولوا تركزوا مع الهلال وتنسوا ناديكم، هذا الشيء لن يُفيد”.

وبعد نهاية مباراة الهلال والوحدة، أظهر فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، رد فعله وذلك بعد الخسارة من فريق الوحدة مساء أمس الأحد بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعرضت القناة الرياضية السعودية ابن نافل وهو يُحيي لاعبي الزعيم، وذلك بعد نهاية المباراة وخسارتهم بنتيجة هدفين لهدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

أحداث مباراة الهلال والوحدة:

وكانت مباراة الزعيم ضد الوحدة، انتهت بفوز الوحدة بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن اللاعب ديمتري بيتراتوس من إحراز الهدف الأول لفريق الوحدة بالدقيقة السابعة مستغلًّا سوء التمركز الدفاعي من لاعبي الزعيم.

وبحث الزعيم عن إحراز الهدف الأول ولكن دون فائدة، في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية. وطالب لاعبو الزعيم باحتساب ركلة جزاء للاعب مد الله العليان بالدقيقة الـ38 بعد عرقلته من قبل حارس الوحدة ولكن الحكم ماجد الشمراني لم يحتسب أي ركلات جزاء. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الوحدة بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، كثف الهلال من محاولاته لإحراز هدف التعادل حتى تمكن اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز من إحراز الهدف الأول للزعيم بالدقيقة السبعين بعد تمريرة بينية متقنة وصلت له. وفي ظل بحث الزعيم عن إضافة الهدف الثاني، تمكن فريق الوحدة من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد عبده جابر بالدقيقة التسعين.

شارك الخبر