نصيحة لمدرب النصر لتعويض غياب حمدالله

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر، للإصابة في لقاء الباطن الذي أُقيم أول أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مهاجم شاب بديلًا لـ نجم النصر:

وفي هذا السياق، قال الإعلامي الرياضي بدر أبو ثنين مغردًا عبر حسابه في “تويتر” : “بعد إعلان إصابة اللاعب المغربي حمدالله، أتمنى من المدرب روي فيتوريا تصعيد المهاجم محمد مران”.

وأضاف أبو ثنين: “اللاعب عمره 19 سنة وهو في نفس عمر اللاعب أيمن يحيى حين تم إعطاؤه الفرصة، أثبت نفسه وأصبح هداف الفريق حاليًّا، لا نعلم قد يستفيد منه العالمي ويثبت نفسه بالتشكيلة، فقد أعطوه الفرصة”.

وكان عبدالرزاق حمدالله قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة النصر ضد الباطن، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 68، ويُشارك رائد الغامدي بدلًا منه.

وأجرى حمدالله أشعة في أحد المراكز الطبية، أمس الثلاثاء، وأثبتت إصابته بتمزق في العضلة الضامة، وهي الإصابة ذاتها التي سبق وتعرض لها خلال مباراة العالمي وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا. حمدالله يغيب لمدة 14 يومًا عن النصر: وأشارت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، إلى أن الطبيب المعالج منح حمدالله راحة لمدة 14 يومًا، وسيخضع بداية من اليوم لبرنامج تأهيلي على موضع الإصابة، ليتأكد غيابه عن مباراتي ضمك والفيصلي في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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