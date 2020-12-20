نصيحة وليد الفراج لتطوير الإعلام الرياضي

المواطن - محمد سمعه

قدم الإعلامي الرياضي وليد الفراج نصيحته، وذلك من أجل تطوير الطرح الإعلامي الرياضي بالبرامج الرياضية.

وغرد الفراج قائلًا: “أتمنى أن نصل يومًا ألا يظهر على البرامج الرياضية إلا أصحاب التجربة وهم رؤساء الأندية والإداريون واللاعبون السابقون، مع ظهور الصحفيين أصحاب الخبرة في المؤسسات الصحفية الكبرى عبر مواقع رئيسية وإشرافية، الجمهور يحتاج رأيًا مبنيًا على تجارب وليس آراءً انطباعية، هذه المعايير سوف تساهم في تطوير الطرح الرياضي الإعلامي”.

وليد الفراج يُشيد بالثبات الانفعالي الإداري في الأندية

وأضاف الفراج: “سندخل إلى الجولة التاسعة في الدوري أي مر 25% من مدة المسابقة ولم يفقد أي مدرب منصبه في لحظة انفعال إدارية، رغم الضغوطات التي مارستها جماهير بعض الأندية، حقًا نمر في مرحلة إصلاحات حقيقية إدارية ومالية وقانونية وسيكون لها أثر إيجابي على أنديتنا في المستقبل القريب، عساكم على قوة”.

الموعد المتوقع لعودة الجماهير

وفي وقت سابق، توقع وليد الفراج الموعد الذي سيُسمح فيه بحضور الجماهير للمباريات في الملاعب السعودية.

وكان أحد المتابعين لـ برنامج “الدوري مع وليد” قال: ” متى يعود الجمهور للملاعب، والله مشتاقين ؟”.

ورد الفراج قائلًا: “توي اللقاح واصل، اصبر قليلًا، انتبه بعد شهر أو شهر ونصف سيتم دراسة عودة الجماهير، الموضوع لن يتم في يوم وليلة، وسعة الحضور الجماهيري ستكون 10% في الملاعب، على سبيل المثال ملعب الجوهرة المشعة قد يحضر فيه 6000 مشجع”.

وتُقام المباريات حاليًا في بطولتي دوري المحترفين وكأس الملك، بدون حضور جماهيري كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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