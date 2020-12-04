نظام مراقبة عالمي جديد يتنبأ بالنقاط الساخنة التالية لفيروس كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن نظام المراقبة العالمي الجديد قادر على التنبؤ بمكان النقاط الساخنة التالية لفيروس كورونا.

وتم تطوير النظام بواسطة باحثين في جامعة نورث وسترن في إلينوي، ويمكنه تتبع مكان وجود فيروس كورونا، وأين يتجه، ومدى سرعة وصوله وما إذا كان يتسارع أم لا.

يسهل الكثير من الأمور

ويقول الفريق الذي ابتكر النظام الذي تم طرحه في 195 دولة في 3 ديسمبر، إنه يمكن استخدامه لإبلاغ القادة المحليين والفدراليين بمكان حدوث تفشي المرض قبل اكتظاظ المستشفيات أو المشارح.

وقالت لوري بوست، كبيرة الباحثين ومديرة مركز بوهلر للسياسة الصحية والاقتصاد في كلية الطب بجامعة نورث وسترن: “الآن يمكننا بسهولة تحديد حالات تفشي المرض في بدايتها”.

سيتم نشر التقرير الأول للمشروع، المسمى مشروع مراقبة (GASSP)، في مجلة أبحاث الإنترنت الطبية.

ويقول مبتكرو النظام إن أنظمة المراقبة الحالية تقيس فقط الحالات التراكمية والوفيات الجديدة بدلًا من تسريع انتقال المرض.

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