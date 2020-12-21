نعيم البكر عن دوري أبطال آسيا 2021 : ستُقام بنظام التجمع

المواطن - محمد سمعه

أكد نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن بطولة دوري أبطال آسيا 2021 ستُقام بنظام التجمع وليس الذهاب والإياب خلال الفترة المقبلة.

وقال البكر لـ موقع Goal إن النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا ستُقام بنظام التجمع؛ لأنه أصبح فرضًا وليس خيارًا مضيفًا أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يقم بأي تعديل خلال الفترة الحالية.

دوري أبطال آسيا 2021 لن ينطلق قبل أبريل

وأضاف البكر أن عدم إقامة مباريات دوري أبطال آسيا قبل شهر أبريل المقبل، سوف يتسبب في ضغط كبير على روزنامة المباريات في الدوري السعودي وكأس الملك، مضيفًا أن أغلب مناطق القارة الآسيوية تُعاني من جائحة كورونا.

موقف السعودية من استضافة دوري أبطال آسيا 2021

وحول استضافة السعودية للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا في حال أُقيمت بنظام التجمع، أكد البكر أن هذا الأمر سابق لأوانه مضيفًا أنه يمكن الحديث عن الموضوع في حال تم إقرار نظام البطولة ومواعيد دور المجموعات والمراحل النهائية.

وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى أن الاتحاد الآسيوي سيُطبق نظام الـ10 مجموعات بدلًا من 8 في مرحلة دور المجموعات، وحتى الآن لم يتم تأجيل بدء النظام الجديد.

وأكد نعيم البكر على أن إقامة مباريات دوري أبطال آسيا بنظام الذهاب والإياب أفضل من الناحية المادية والتسويقية للبطولة، مضيفًا أن نظام التجمع أصبح فرضًا وأمرًا واقعًا؛ وذلك لتوفير الوقت والجهد، مضيفًا أن نظام التجمع لا يفيد البطولة من أجل انتشارها.

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