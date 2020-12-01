نواف العابد الأفضل في الشباب لشهر نوفمبر

المواطن - مروة نبيل

حصل نواف العاب على جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد تألقه اللافت خلال المواجهات الماضية.

خالد الغامدي يتوج بجائزة الأفضل:

وأجرى حساب نادي الشباب الرسمي على موقع “إنستجرام”، استفتاء جماهيريًّا بشأن اللاعب الأفضل في الفريق الأول لكرة القدم خلال شهر نوفمبر، وتفوق نواف العابد على زميليه تركي العمار وعبدالله الحمدان.

وسلم مدير عام شركة “هاف مليون” الراعي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الراجحي جائزة “ليث الشهر” للاعب نواف العابد، بالإضافة إلى مكافأة مالية.

ومن جانبه، قدم نواف العابد الذي انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، الشكر إلى الجماهير على اختياره لهذه الجائزة، مؤكدًا أنها جاءت بفضل الله أولًا ثم مساعدة زملائه.

الشباب هذا الموسم:

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتصدر الترتيب برصيد 14 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مواجهتين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لموجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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