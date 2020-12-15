هاشم سرور ينصح لاعبي النصر

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور نصيحة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، بعد تراجع النتائج خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

سرور ينصح اللاعبين

وقال هاشم سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أنصح كل لاعب يتقبل النصح بصوت خافت!.. لا تنتظر المحب والعاشق أن يمدحك ولا تغضب عندما ينزل مستواك ويلومك المشجعون”.

وتابع: “عليك أن تعالج أغلاطك اليومية بنفسك دون أن يشعر بك أحد ومن أهمها أن تكون أنت أول من يقيم أداءه داخل الملعب وأول من يصلحها وبعدها.. تجد الحب من الجميع أكثر مما تتوقعه!”.

النصر يُعاني هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 4 نقاط.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الرائد، غدًا الأربعاء، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم يواجه نظيره الباطن، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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