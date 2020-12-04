هدف نواف العابد في ضمك الأفضل بالجولة الـ6

المواطن - محمد سمعه

حصد هدف اللاعب نواف العابد في مباراة الشباب وضمك بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أفضل هدف بالجولة وذلك بعد اختيار الجماهير.

باختيار الجمهور 🗣

هدف لاعب @AlShababSaudiFC نواف العابد ⚪️⚫️ في مرمى @DAMAC_CLUB يحصل على #هدف_الجولة السادسة ⚽️🔝👏🏻 https://t.co/T1drBKnkp9 pic.twitter.com/rF2OtvMA5d — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 4, 2020

وذكر الحساب الرسمي لـ الدوري السعودي للمحترفين عبر “تويتر” أن هدف العابد تم اختياره من قبل الجماهير كأفضل هدف بالجولة السادسة، حيث سدده اللاعب من منطقة بعيدة خارج منطقة الـ18.

نواف العابد شبابيًّا لمدة 3 سنوات:

وكان العابد انضم إلى الشباب في فترة الانتقالات الصيفية بالعام الحالي، قادمًا من نادي الهلال لمدة 3 سنوات.

العابد يستعيد بريقه التهديفي بعد 11 شهرًا في الدوري:

واستعاد العابد، بريقه التهديفي مع الليث، وذلك بعد أن سجل الهدف الثاني لـ الليث في مباراة ضمك بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان آخر هدف سجله العابد في الدوري السعودي، قبل هدفه في ضمك، كان في شباك نادي العدالة في الدوري بالموسم الماضي، حيث فاز الهلال وقتها على العدالة بسباعية نظيفة في ديسمبر 2019.

شارك الخبر