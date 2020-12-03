هذه الحالة تحرم النصر نهائيًا من المنافسة على الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

تعرض الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الخميس للخسارة الخامسة في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد فوز أبها على العالمي بنتيجة هدفين لهدف بالجولة السادسة من عمر المسابقة.

وسيواجه النصر، فريق الاتفاق بالجولة السابعة من دوري المحترفين يوم الاثنين المقبل، وإذا تعثر الأصفر مجددًا في هذه المباراة وخسرها، فستنتهي آماله رسميًا في المنافسة على لقب الدوري في موسم 2020/2021.

وقال الإعلامي وليد الفراج في مقدمة حلقة اليوم الخميس ببرنامج “الدوري مع وليد”: ” تعثر النصر في مباراة الاتفاق المقبلة، يعني رسميًا نهاية آمال العالمي في المنافسة على لقب الدوري”.

مخاوف نصراوية من سيناريو الاتحاد في الدوري السعودي

وأصبح السؤال المهم الذي يشغل بال وعقل جميع جمهور النصر هو أين سيُنهي النصر موسمه في الدوري السعودي، خاصة أن جماهير العالمي تخشى من تكرار سيناريو نادي الاتحاد في آخر 3 مواسم، حيث كان العميد يعاني دائمًا من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى ثم يستفيق في آخر الأسابيع وينهي الدوري في مركز بعيد عن آخر 3 مراكز وهي التي تُجبر أصحابها على توديع دوري المحترفين.

وفي سياق آخر، تتجه إدارة نادي النصر إلى إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا من تدريب الفريق الكروي الأول، وذلك بعد تلقي الخسارة الخامسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على يد نادي أبها اليوم الخميس.

وقبل مباراة أبها، كان المدرب روي فيتوريا تعرض لانتقادات قوية بعد خسارة نهائي كأس الملك يوم السبت الماضي ضد نادي الهلال، حيث طالبت فئات عريضة من جماهير العالمي إقالته كونه لم يعد لديه ما يقدمه للفريق الكروي الأول.

العالمي في المركز قبل الأخير

ويحتل النصر حاليًا المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط بعد مرور 6 جولات.

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