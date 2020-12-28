هل يلحق حمدالله بـ فيتوريا ويُغادر النصر ؟

المواطن - محمد سمعه

ارتبط اسم اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر بالرحيل عن صفوف العالمي، وذلك بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا أمس الأحد، من تدريب الفريق الكروي الأول.

وكانت إدارة النصر قررت أمس الأحد، إقالة روي فيتوريا وذلك بعد التعادل مع نادي ضمك بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حمدالله لن يُغادر النصر

وكشف عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بنادي النصر حقيقة اقتراب اللاعب المغربي من مغادرة النصر مغردًا عبر “تويتر” : “من يُطلق الإشاعة، مُغرض أو كاره، وللأسف الشديد يتبناها ويُرددها بعض العالميين، حمدالله باقٍ في معقل العالميين، وشوفوا إشاعة جديدة”.

وأضاف بغلف: “بدلًا من دعم الكيان نساهم في إيذائه بغير قصد”.

بماذا علق جستنيه بعد إقالة فيتوريا ؟

وفي وقت سابق، أكد الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه على أن إدارة النصر ستندم وسوف تعتذر في وقت لاحق للمدرب البرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته من تدريب العالمي.

وغرد جستنيه اليوم الاثنين قائلًا: “سيندمون كثيرًا، وسوف يعتذرون له لاحقًا وسيطالبون بعودته في المستقبل القريب، فيتوريا قصة لم ولن تنتهي فمازال لها بقية”.

يذكر أن حمدالله كان انضم إلى النصر في عام 2018 قادمًا من نادي الريان القطري.

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