هل ينتقل إريكسين إلى الهلال ؟

المواطن - مروة نبيل

أثار الإعلامي الرياضي خالد القحطاني الجدل بشأن مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، الدنماركي كريستيان إريكسين.

إريكسين قد يحترف في آسيا

وعلق القحطاني على إريكسين قائلًا: “سعره المطروح يخليك ما تستبعد احترافه في آسيا، 12 مليون يورو رقم تجاوزته صفقات الأندية الصينية بالأضعاف، وحتى أندية منطقتنا تجاوزته بشكل بسيط”.

وعن توقعاته لمستقبل اللاعب الدنماركي، تابع القحطاني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اختياره بيكون معلقًا بين مرحلة أوروبية براتب متوسط أو راتب مجزٍ خارج أوروبا”.

حقيقة انتقال نجم الإنتر إلى الهلال

وتفاعل الجمهور مع تغريدة القحطاني، وعلق شهاب قائلًا: “بديل جيوفينكو”، إلا أن الإعلامي الرياضي استبعد انضمامه إلى الزعيم، ورد عليه قائلًا: “الهلال ما يدفع هذه الأرقام لا سابقًا ولا اليوم”.

وتوترت علاقة إريكسين صاحب الـ28 عامًا مع مسؤولي إنتر ميلان الإيطالي، لتؤكد وسائل الإعلام بأنه طلب الرحيل رسميًا في الميركاتو الشتوي، وارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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