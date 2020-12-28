هورفت يبدأ مهمته مع النصر

المواطن - مروة نبيل

بدأ المدرب الكرواتي آلين هورفت مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل رسمي، اليوم الاثنين، بعد إقالة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

النصر يبدأ تدريباته مع هورفت:

وعقد رئيس مجلس الإدارة صفوان السويكت، والمدرب هورفت والمدير التنفيذي لكرة القدم، حسين عبدالغني، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول قبل انطلاق الحصة التدريبية؛ لتحفيزهم على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، وأدى اللاعبون تمارين لياقية متنوعة، ثم تمريرات بينية وتسديدة مباشر على المرمى، واختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بمناورة على منتصف الملعب.

إقالة فيتوريا من تدريب العالمي:

وكان السويكت قد أعلن مساء أمس، عن إقالة المدرب البرتغالي، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، وقرر تعيين مدرب شباب النصر، ألين هورفات كمدير فني مؤقت، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

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