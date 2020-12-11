وزارة البيئة تدعو 281 متقدمًا ومتقدمة للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات

المواطن - الرياض

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (281) متقدمًا ومتقدمة على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم.

ونشرت الوزارة جداول توضيحية تضمن مواعيد وأماكن عقد المقابلات الشخصية بحسب الأرقام المسلسلة للمتقدمين والمتقدمات على وظائف وزار ة البيئة.

وحثت الوزارة المرشحين على التقيد بالموعد المحدد في الجدول والمكان المخصص للمقابلة على أن يكون معهم ما يلي:

الهوية الوطنية. السيرة الذاتية. أصل وثيقة التخرج + نسخة منها، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج. الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

ويمكن الاطلاع على الجدول الزمني للمقابلات الشخصية من خلال الرابط التالي:

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