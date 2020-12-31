وزارة الصحة توضح أنواع اللقاحات ومميزاتها وآلية عملها

المواطن - الرياض

استعرضت وزارة الصحة العديد من المعلومات المهمة التي تساعد على فهم اللقاحات وآلية عملها بشكلٍ أكبر.

ونشر حساب “عش بصحة” التابع للوزارة على موقع تويتر، اليوم الخميس، إنفوجرافيك يبين أنواع اللقاحات مثل “فيروس حي مضعف” و”فيروس كامل معطل” و”وحدة البروتين” وأيضًا اللقاح “المهجن” و”البيتيدات” و”الناقل الفيروسي المكرر” أو غير المتماثل، وكذلك “الحمض النووي”.

وأوضحت وزارة الصحة آلية عمل كل لقاح منهم ومميزاته وبعض الأمثلة عليه.

يذكر أن الصحة أعلنت بدء حملة تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في الرياض وجدة والدمام، وأضافت أنه يتم العمل للوصول لجميع مناطق المملكة لتحقيق المناعة ضد فيروس كورونا.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من يوم الثلاثاء 15/ 12/ 2020 ، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

شارك الخبر