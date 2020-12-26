وزراء الحكومة اليمنية الجديدة يؤدون اليمين الدستورية

المواطن - واس

أدى رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم في مدينة الرياض.

وعقب أداء اليمين أعلن الرئيس هادي عن أهم أولويات الحكومة الجديدة التي ستعمل عليها، ويأتي في مقدمتها مواجهة التحديات الاقتصادية ووقف تدهور الحالة الاقتصادية ودعم العملة الوطنية وبناء وتعزيز إيرادات الدولة ومؤسساتها المختلفة.

وشدد في اجتماع عقده مع الحكومة بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني على أهمية أن تتحرك الحكومة كفريق وبرنامج واحد يمثل طموحات اليمنيين ويؤسس لمرحلة جديدة تلغي كل آثار الماضي.

وقال الرئيس اليمني : إن الحكومة الجديدة معنية بمتابعة ما تبقى من استحقاقات اتفاق الرياض وخاصة في الجانب العسكري والأمني بما في ذلك استكمال الانسحابات وجمع السلاح وتوحيد جميع التشكيلات العسكرية تحت إطار وزارة الدفاع والمكونات الأمنية تحت إطار وزارة الداخلية وفقًا للاتفاق.

كما شدد هادي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على عقد أول اجتماع رسمي للحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وبشكل عاجل لمواجهة ما خلفته الحرب وتعزيز كل فرص السلام المستدام.

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