وزير الرياضة يطمئن على صحة مدرب ضمك

المواطن - مروة نبيل

حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على الاطمئنان على صحة مدرب نادي ضمك، الجزائري نور الدين بن زكري.

وزير الرياضة يطمئن على ابن زكري:

وقال رئيس نادي ضمك، صالح أبو نخاع، عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “تلقيت اتصال للتو من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي للاطمئنان على صحة الكابتن نور الدين بن زكري.. شكرًا أميرنا الغالي وهذا نهج ولاة أمرنا حفظهم الله ورعاهم”.

وكان نور الدين بن زكري قد تعرض لحالة إغماء وسقط بمفرده أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء، خلال مباراة ضمك ضد الشباب التي أُقيمت، مساء يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ضمك في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم السبت الموافق 5 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، حيث خسر 5 مباريات وتعادل في لقاء واحد.

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