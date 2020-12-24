وصفات سهلة للتخلص من سموم الجسم

المواطن - متابعة

ينصح الأطباء وخبراء الصحة بتناول بعض المواد والوصفات الطبيعية للتخلص من السموم في الجسم.

ومن ضمن هذه الأطعمة والوصفات ما يلي وفق ما نقل عن موقع “سبون يونيفيرستي” الإلكتروني:

تناول الشوفان

يعتبر تناول الشوفان مع بعض شرائح الموز في الصباح، طريقة رائعة للتخلص من السموم والشعور بالشبع حتى وقت الغداء.

تناول الماء

ينصح خبراء التغذية بتناول ثمانية أكواب من الماء في اليوم، لأن الماء يساعد على التخلص من السموم، والحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب الإصابة بالجفاف.

الكافيين على معدة فارغة

بحسب الخبراء، فإن تناول الكافيين على معدة فارغة يحفز إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة، ويؤدي إلى الشعور بالجوع في كثير من الأحيان، مما يزيد من كميات الطعام التي تتناولها وبالتالي زيادة السموم في الجسم.

البروتين في نظامك الغذائي

يوصي خبراء التغذية بتناول كميات كافية من البروتين للشعور بالشبع لفترة أطول، فهذا يغني المرء عن تناول المزيد من الطعام وزيادة السموم في الجسم.

تناول الطعام ببطء

كلما أكلت بشكل أسرع، كان الوقت الذي يحتاجه الدماغ لإدراك الشبع أقل. لذا يُنصح بتناول الطعام ببطء والحصول على حصص معقولة من الوجبات لتمنح جسمك الوقت الكافي للهضم وتقليل فرص الإفراط في تناول الطعام.

تحضير الطعام مقدمًا

يعتبر تحضير الطعام قبل وقت الغداء أو العشاء أمرًا ضروريًا، لأن التأخير في إعداد الطعام قد يدفعك لطلب وجبات سريعة غير صحية، أو الانتظار لوقت طويل حتى تنتهي من إعداد الوجبة وزيادة الشعور بالجوع إلى درجة تدفعك لتناول كميات كبيرة من الطعام.

تقطيع الخضار

يجد الكثير من الناس صعوبة في إيجاد طرق لتناول ما يكفي من الخضار كل يوم، ولكن إذا قضيت خمس دقائق فقط في تقطيع الكرفس والجزر ووضعهما في أكياس بلاستيكية أو حاويات، فسيكون من السهل عليك تناولها عند الحاجة.

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