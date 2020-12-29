وصول بعض المشاركين في داكار 2021 إلى جدة

المواطن - مروة نبيل

وصل عدد من المشاركين في منافسات رالي داكار 2021، مساء يوم الاثنين، إلى جدة، تمهيدًا لانطلاق السباق الشهير خلال الأيام المقبلة.

اهلا بكم في المملكة العربية السعودية… اهلا بكم في #داكار2021 🇸🇦

ساعة الصفر اقتربت لرالي داكار السعودية بوصول المشاركين

.#داكار_السعودية2021#برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/caAjD4BAuW — داكار في السعودية 🇸🇦 (@dakarinsaudi) December 28, 2020

وصول بعض المشاركين في داكار 2021:

ونشر حسابا وزارة الرياضة وداكار في السعودية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول مجموعة من المشاركين في داكار 2021 إلى جدة، وفي مقدمتهم حامل اللقب، الإسباني كارلوس ساينز.

وسبق أن أعلنت وزارة الرياضة قبل بضعة أيام عن وصول المركبات بفئاتها المختلفة المشاركة في رالي داكار السعودية 2021 إلى ميناء جدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيُقام داكار 2021 خلال الفترة من 2 وحتى 15 يناير، ويضم السباق جوانب تقنية أكثر، ويتحدى المشاركون لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وستكون هناك أماكن مختلفة وتحديات أصعب.

رالي داكار السعودية:

وتم الكشف عن مسار رالي داكار السعودية 2021 عبر مؤتمر صحافي افتراضي، حيث ينطلق من جدة إلى حائل وصولًا إلى جدة مرة أخرى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويشهد رالي داكار 2021 مشاركة 555 متنافسًا بما في ذلك 54 مشاركًا في فئة الكلاسيك، ويتواجد 321 مركبة إجمالًا، 129 دراجة نارية ورباعية، 124 سيارة وتي3 وعربة صحراوية، و42 شاحنة، و26 مركبة في “داكار الكلاسيكي”.

ويتواجد 144 مبتدئًا بما في ذلك 89 دراجًا وسائقًا، 83 أسطورة بما في ذلك 49 دراجًا وسائقًا “أكثر من 10 مشاركات”، 35 مشاركًا في تحدي موتول الأصلي “أوريجينال باي موتول”، 16 متسابقة بما في ذلك 3 مشاركات في داكار الكلاسيكي، طاقم واحد بأكمله من النساء.

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