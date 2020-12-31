وظائف إدارية وفنية شاغرة بفروع شركة أرامكس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكس “Aramex” المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف اللوجستيات (الرياض).

– مشرف مستودع أول (الرياض).

– مشغل مستودع (الرياض).

– تنفيذي المبيعات الميدانية (الدمام).

– تنفيذي التميز التجاري (الدمام).

التقديم على وظائف شركة أرامكس:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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