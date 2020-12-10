وفاة أسطورة الكرة الإيطالية باولو روسي

المواطن - مروة نبيل

توفي أسطورة كرة القدم الإيطالية، باولو روسي، اليوم الخميس، عن عمر يُناهز الـ64 عامًا بعد مسيرة طويلة مليئة بالنجاحات والإنجازات.

وفاة باولو روسي

وأعلنت قناة راي سبورت التلفزيونية الإيطالية عن وفاة باولو روسي هداف منتخب إيطاليا، والذي قاده لحصد لقب كأس العالم 1982، وكان يعمل محللًا للمباريات في القناة ذاتها أيضًا.

وكشف المذيع بالقناة التلفزيونية الإيطالية، إنريكو فاريالي خبر الوفاة دون الكشف عن التفاصيل، وقال: “إنه نبأ محزن، باولو روسي رحل عن عالمنا”.

وتابع فاريالي: “بابليتو الذي لا يُنسى والذي جعلنا نقع في حب صيف 1982 والذي كان زميلا ذا قيمة كبيرة ومتخصصا في راي على مدار الأعوام الأخيرة”.

مسيرة مليئة بالنجاحات

ويُعد باولو من أبرز لاعبي كرة القدم في إيطاليا، وبدأ مشواره الاحترافي مع يوفنتوس، وتمت إعارته إلى صفوف كومو، ومنه إلى فينشينزا، ليتصدر هدافي دوري الدرجة الثانية، ويقوده إلى دوري الدرجة الأولى، وعاد إلى اليوفي في 1981.

وتألق باولو روسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، وحصد معه لقب الدوري مرتين، وكأس أوروبا، ولعب في صفوف ميلان وفيرونا قبل اعتزاله الكرة في عام 1987.

وعلى الصعيد الدولي، شارك مع منتخب إيطاليا في كأس العالم للمرة الأولى عام 1978، وتألق في مونديال 1982، وتوج بجائزة الكرة الذهبية في العام ذاته.

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