يوفنتوس يخسر خدمات آرثر ميلو

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، البرازيلي آرثر ميلو عن مباراة بارما المقبلة، بسبب معاناته من الإصابة.

اليوفي يفقد آرثر ميلو

وعاد آرثر ميلو إلى المشاركة في تشكيلة اليوفي الأساسية ضد أتالانتا، مساء أمس الأربعاء، إلا أنه تعرض لإصابة قوية بعد تدخل مع كريستيان روميرو، ليُغادر الملعب مصابًا في الدقيقة 27.

وأشار موقع “فوتبول إيطاليا”، إلى أن آرثر ميلو سيخضع لاختبارات طبية، اليوم الخميس، ولكن مهما كانت نتيجتها، لن يتواجد في مباراة يوفنتوس ضد بارما المقبلة، بسبب مشاكل في الفخذ الأيمن.

يوفنتوس في الدوري الإيطالي

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في فخ التعادل الإيجابي ضد أتالانتا بنتيجة 1/1، في المباراة التي أُقيمت على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي الممتاز.

ويستعد اليوفي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بارما، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب “إينيو تارديني”، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ويسعى لتعويض تعادله وتحقيق الفوز.

شارك الخبر