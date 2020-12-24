1311 حالة كورونا جديدة في الإمارات

المواطن - متابعة

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن رصد 1,311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 198,435 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 647 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1,495 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 174,479 حالة.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة في عمان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 128290 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1491 بنسبة 17ر1% والمتعافين 120441 لتصل نسبة الشفاء إلى 9ر93%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل إلى 10 حالات ليبلغ إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 77 حالة والمنومين في العناية المركزة إلى 36 حالة.

شارك الخبر