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3 أندية تتصدر الأقوى هجوميًا في دوري محمد بن سلمان
بعد مرور 9 جولات على المسابقة

3 أندية تتصدر الأقوى هجوميًا في دوري محمد بن سلمان

2020/12/23
الساعة 6:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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3 أندية تتصدر الأقوى هجوميًا في دوري محمد بن سلمان لاعبو الهلال
المواطن - مروة نبيل
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1 الأكثر تسجيلًا في دوري محمد بن سلمان
1.1 ترتيب الدوري بعد مرور 9 جولات

تتنافس 3 فرق على صدارة قائمة الفرق الأكثر تسجيلًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 9 جولات على انطلاق منافسات البطولة.

الأكثر تسجيلًا في دوري محمد بن سلمان

وكشف حساب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأكثر تسجيلًا هذا الموسم، والتي يتصدرها الهلال برصيد 16 هدفًا، بالتساوي مع الأهلي والاتفاق.

الهلال
فريق الهلال

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الرابع في قائمة الأكثر تسجيلًا، حيث نجح في تسجيل 15 هدفًا خلال الـ9 جولات الماضية، يليه الشباب برصيد 14 هدفًا، بالتساوي مع فريق الباطن.

 

دوري محمد بن سلمان
الفرق الأكثر تسجيلًا

ترتيب الدوري بعد مرور 9 جولات

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة التاسعة كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي، ثم الشباب ثالثًا برصيد 15 نقطة، يليه التعاون بـ14 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والاتفاق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز السابع 13 نقطة بالتساوي مع القادسية، وبفارق نقطة عن الوحدة، ثم الباطن بـ11 نقطة، ويمكن الاطلاع على جدول ترتيب الدوري عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد والرائد
جانب من المباراة

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