3 مباريات اليوم في كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملك موسم 2020/ 2021 بـ3 مباريات اليوم، وسط منافسة قوية لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

كأس الملك بمشاركة أندية المحترفين

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن عن قصر المشاركة في بطولة كأس الملك للموسم الرياضي 2020/ 2021 على فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فقط، حيث ستبدأ المسابقة من دور الـ16.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بسبب تأخر انطلاق هذا الموسم وضغط الروزنامة التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الدولية والقارية مما يصعب إنهاء الموسم في وقت مناسب للمنتخبات والأندية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة ضمك ضد التعاون عند الساعة 3:35 عصرًا على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، ويطمح الفريق الضمكاوي لاستعادة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز، فيما يسعى سكري القصيم للاستمرار في تحقيق نتائجه الإيجابية.

ويلعب القادسية ضد الشباب على استاد الأمير سعود بن جلوي في الخبر عند الساعة 5:25 مساء، ويسير الفريقان بشكل مميز هذا الموسم، كما أن الفريق القدساوي فاز على الليوث في الدوري، ما يزيد من صعوبة مباراة اليوم.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة النصر ضد الرائد على استاد الملك فهد الدولي في الرياض عند الساعة 8:20 مساء، ويدخل العالمي اللقاء بهدف تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير، في ظل تراجع نتائجه في الدوري هذا الموسم، فيما يسعى الفريق الريداوي لخطف التأهل.

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