30 يناير موعدًا لـ السوبر السعودي بين الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية عن أن يوم 30 يناير المقبل سيكون موعدًا لـ مباراة كأس السوبر السعودي بين فريقي الهلال والنصر.

لماذا يشارك الهلال والنصر بـ مباراة السوبر السعودي ؟

وسيخوض الهلال مباراة السوبر كونه بطل الدوري والكأس موسم 2019/2020 بينما النصر حل وصيفًا في الدوري بالموسم الماضي.

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم 30 يناير موعدًا لإقامة مباراة كأس السوبر بحسب ما ذكرته الزميلة “الرياضية”.

وإذا أُقيمت المباراة يوم 30 يناير فهذا يعني أن الهلال تقابل مع النصر في 3 مباريات خلال أقل من 3 أشهر.

الهلال هزم النصر في آخر مباراتين حاسمتين

وقبل مباراة كأس السوبر السعودي، كان الهلال تقابل مع النصر يوم 23 نوفمبر في دوري المحترفين وفاز بثنائية نظيفة، ثم تقابل الفريقان في نهائي كأس الملك يوم 28 نوفمبر الماضي وفاز به الهلال بنتيجة 2-1.

وسبق لنادي الهلال الفوز بلقب السوبر المحلي مرتين عامي 2015 و 2018، بينما فاز النصر بلقب نسخة 2019، وذلك بعد تفوقه على فريق التعاون في الرابع من يناير الماضي.

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