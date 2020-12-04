4 مباريات غدًا في افتتاح الجولة التاسعة بـ الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الاثنين 4 مباريات في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري الأمير محمد بن سلمان” وذلك بعد نهاية مباريات دور الـ16 لـ بطولة كأس الملك التي أُقيمت مؤخرًا.

مواعيد الـ4 مباريات في الدوري السعودي

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الباطن والنصر حيث تنطلق في تمام الثالثة وعشر دقائق مساءً على ملعب نادي الباطن، بينما المباراة الثانية بين فريقي القادسية والهلال في تمام الخامسة والنصف مساءً على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

بينما المباراة الثالثة بين فريقي التعاون والشباب حيث تنطلق في تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتُختتم مباريات الغد بلقاء الاتحاد والرائد الذي يُقام في الثامنة إلا عشر دقائق مساءً على ملعب الجوهرة المشعة.

الهلال في الصدارة والأهلي وصيفًا

ويحتل نادي الهلال صدارة دوري المحترفين برصيد 19 نقطة، أما الأهلي ففي المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد نادي الشباب في المركز الثالث ونادي الاتحاد بالمركز الرابع، والفيصلي في المركز الخامس.

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