5 مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

تُقام 5 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، على أن تُستكمل مواجهاتها، يوم غد الأربعاء.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة العدالة ضد الساحل عند الساعة الثالثة عصرًا على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر ضيفًا على نظيره الدرعية عند الساعة 3:10 على ملعب نادي الرياض.

ويلعب الجبلين ضد الكوكب عند الساعة 3:20 على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الثقبة نظيره عرعر عند الساعة 5:25 مساءً على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة ضد نظيره الفيحاء عند الساعة 6:20 مساء على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

دوري الدرجة الأولى

وكانت منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى قد انطلقت، أمس الاثنين، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيل ضد نظيره الحزم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وانتهت مباراة الجيل ضد الحزم بفوز الفريق الضيف بنتيجة 4/1، وسجل الرباعية فرحان العازمي، الحاج عثمان باري، عبدالكريم يودا ويوسف عمر، فيما أحرز محمد رشيد هدف أصحاب الأرض الوحيد.

شارك الخبر