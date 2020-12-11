562 مليار ريال قيمة البضائع المفسوحة منذ بداية جائحة كورونا

المواطن - الرياض

قالت الجمارك السعودية، اليوم الجمعة: إن قيمة البضائع المفسوحة منذ بداية جائحة كورونا حتى الـ7 من ديسمبر الجاري بلغت 562.216 مليار ريال.

وأوضحت الجمارك، في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه تم اتخاذ أعلى معايير الوقاية والصحة المهنية التي تضمن سلامة الحركة التجارية في المنافذ، مشيرة إلى أن العمل في جميع المنافذ الجمركية يتواصل عبر تطبيق معايير الوقاية والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

ولفتت إلى أن عدد البيانات المفسوحة خلال الفترة من 2 مارس إلى 7 ديسمبر الجاري بلغت 3 ملايين و72 ألفًا و950 بيانًا، بإجمالي 145 مليونًا و631 ألفًا و597 طنًّا، فيما تم الفسح من خلال 37 منفذًا.

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