8 أطعمة تعزز المناعة وتكافح الشيخوخة.. تناولها في الفطور

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يُعد الإفطار أهم وجبة في اليوم، ومع ذلك، فإن الأطعمة لا تحتوي جميعها على عناصر تغذية مفيدة؛ لذلك جرب هذه الاقتراحات المغذية المكافحة للشيخوخة والتي تعزز المناعة أيضًا، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

8 أطعمة تعزز المناعة

1- التوت

غني بمضادات الأكسدة التي تقاوم الإجهاد والفيتامينات والمعادن كما أنه يتميز بنكهة لذيذة، ويسهل دمجه مع وجبة الإفطار كما أنه يقي من العديد من الأمراض.

2- بذور الشيا

مليئة بالبروتين والألياف والكالسيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، وتأتي كلمة شيا من كلمة المايا التي تعني القوة، وقد أكل محاربو الأزتك بذور الشيا لزيادة الطاقة وزيادة القدرة على التحمل، ويمكن رشها على الشوفان أو الزبادي.

تعزز الشيا وظائف المخ وتساعد في إدارة نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

3- السلمون

تتناول العديد من الثقافات أنواع مختلفة من السمك على الفطور مثل سمك السلمون الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية وهو يعمل على حماية العقل ويعزز من صحة كل خلية في جسمك.

4- الجريب فروت

تتضمن فيتامين سي المهم للغاية لجهاز المناعة، كما أنه يقي من السرطان، وتبطيء أليافها من تطور تصلب الشرايين الذي يعد مقدمة لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

5- الشاي الأخضر

هذا النوع من الشاي يحتوي على مضادات أكسدة أكثر من معظم الأنواع الأخرى، ووُجد أنه جيد للغاية لإدارة مرض السكري وفعال في إنقاص الوزن، ويكافح الاكتئاب ويعزز من صحة الدماغ، كما أنه يحافظ على صحة البشرة وشبابها.

6- دقيق الشوفان

يحتوي على الألياف التي تحافظ على الجهاز الهضمي، وينظم السكر في الدم والكوليسترول، كما يوجد أيضًا مضاد للأكسدة يسمى أفينانثراميد في الشوفان يعمل كمضاد للالتهابات في الجسم.

7- عصير الرمان

ثبت أنه يوقف نمو خلايا سرطان البروستاتا، كما وجدت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين يعانون من تصلب الشرايين الذين شربوا عصير الرمان على مدى ثلاث سنوات قللوا من سمك اللويحات المبطنة للشريان السباتي وعانوا من انخفاض في ضغط الدم.

8- الزبادي

تحافظ بكتيريا البروبيوتيك في الزبادي على صحة الجهاز الهضمي وقد ثبت أنه يقلل من ارتفاع ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

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