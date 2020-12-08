8 ملايين يورو تُعرقل إقالة فيتوريا

المواطن - مروة نبيل

ترغب إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت في إقالة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، ولكن هناك بعض الأمور التي تُعطل اتخاذ القرار.

شروط تُعرقل إقالة فيتوريا

وأشارت صحيفة “الجزيرة”، إلى أن هناك توجهًا في إدارة نادي النصر لإقالة فيتوريا في ظل تراجع النتائج، إلا أن الشرط الجزائي في عقده، البالغ قيمته 8 مليون يورو يُعيق اتخاذ القرار خلال الفترة الحالية.

وتابعت: “السبب الثاني لتأخر القرار هو شروط وزارة الرياضة بضرورة حل الأمور المالية مع اللاعبين والمدربين الأجانب فور إنهاء عقودهم، حتى لا تزداد الشكاوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الأندية السعودية”.

وارتبط اسم المدير الفني لفريق كلوج الروماني، دان بيتريسكو بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمدة موسمين، حيث قدمت الإدارة عرضًا مغريًا يصل إلى 5.5 مليون يورو، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يُعاني هذا الموسم

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي ضد نظيره الهلال على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض بهدفين مقابل هدف، ليحصد الزعيم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

على الجانب الآخر، يُعاني نادي النصر من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر 4 مباريات، وكان آخرها ضد الهلال أيضًا في الجولة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط فقط.

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