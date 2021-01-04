آل الشيخ يكشف الموعد المتوقع لنهائي البطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

كشف مدير البطولة العربية، طلال آل الشيخ، اليوم الاثنين، عن الموعد المتوقع لمباراة نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

نهائي البطولة العربية:

وتوقع طلال آل الشيخ خلال تصريحاته لقناة “أبو ظبي الرياضية” على هامش مباراة الاتحاد والشباب المقامة الآن، أن يكون موعد المباراة النهاية لـ البطولة العربية للأندية بعد 3 أسابيع إلى ثلاثة أشهر من الآن.

وشدد على أن الموعد قد يتم تحديده بشكل رسمي، بعد مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري، والمقرر لها يوم 11 يناير الجاري، مشيرًا إلى أن كل شيء أصبح يتوقف على ظروف جائحة كورونا.

مباراة الاتحاد والشباب:

وتُقام مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية الآن وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، وانتهى الشوط الأول بتقدم الليوث بهدف دون رد سجله البرتغالي فابيو مارتينيز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت مباراة الاتحاد والشباب في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة، التي أُقيمت في الرياض قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم المرتقبة.

ومن المقرر أن يواجه الفائز مباراة اليوم الفريق المتأهل من مواجهة الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة، علمًا بأن الفريق المصري فاز على أرضه ذهابًا بهدف دون رد.

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