أبرز أرقام غوميز وحمدالله في مباريات الهلال والنصر

المواطن - مروة نبيل

تعول الجماهير على الفرنسي بافيتيمبي غوميز والمغربي عبدالرزاق حمدالله على قيادة الهلال والنصر لحسم لقب كأس بيرين للسوبر السعودي 2021.

غوميز وحمدالله الأبرز

ويُعد الثنائي غوميز وحمدالله هما الأبرز هجوميًا في آخر موسمين بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وليس ناديي الهلال والنصر فقط، ودائمًا ما يسعيان للتألق وهز الشباك خلال الديربي.

ولعب المهاجم الفرنسي غوميز 6 مباريات نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف، فيما غاب عن هز الشباك في الديربي ضد النصر مرتين، ويطمح بقيادة فريقه لخطف لقب كأس السوبر، بعدما ساهم في تصدره لجدول ترتيب الدوري بعد نهاية الدور الأول.

على الجانب الآخر، خاض حمدالله 6 مباريات ضد الهلال ونجح في إحراز 4 أهداف، إلا أنه غاب عن التسجيل في آخر 3 مواجهات، وافتقد النصر مهاجمه المغربي خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، ويتوقع أن يكون على مقاعد البدلاء في كأس السوبر.

مباراة الهلال والنصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والنصر في كأس بيرين للسوبر السعودي على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، مساء يوم غد السبت، ولن يكون بالمواجهة أشواط إضافية، حيث سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة عند التعادل في الوقت الأصلي.

ويسعى الزعيم مواصلة تفوقه أمام العالمي، وحسم مباراة الهلال والنصر لصالحه، حيث إن هذه المواجهة تُعد رقم 13 بين الفريقين في مواجهات الكؤوس بعيدًا عن مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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