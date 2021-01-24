أبها يتقدم على القادسية بالشوط الأول في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها ضد القادسية في افتتاح الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم أصحاب الأرض بثنائية دون رد.

د20’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@abhaFC⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق صالح العمري #أبها_القادسية pic.twitter.com/J6ezHeDCIq — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 24, 2021

أبها ضد القادسية

وبدأت مباراة أبها ضد القادسية المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في هز الشباك عند الدقيقة 12، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وضغط أصحاب الأرض بقوة، وتمكن صالح العمري من فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليهز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية عند الدقيقة 20.

د42’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@abhaFC⁩ يسجل الهدف الثاني عن طريق سعد بقير #أبها_القادسية pic.twitter.com/6gx46GNbEK — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 24, 2021

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح التونسي سعد بقير في إحراز الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول من مباراة أبها ضد القادسية بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل أصحاب الأرض المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية صاحب المركز العاشر.

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