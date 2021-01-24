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أبها يتقدم على القادسية بالشوط الأول في دوري محمد بن سلمان
في افتتاح منافسات الجولة الـ15

أبها يتقدم على القادسية بالشوط الأول في دوري محمد بن سلمان

2021/01/24
الساعة 5:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أبها يتقدم على القادسية بالشوط الأول في دوري محمد بن سلمان جانب من المباراة - المصدر حساب نادي أبها على تويتر
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 أبها ضد القادسية
1.1 دوري محمد بن سلمان

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها ضد القادسية في افتتاح الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم أصحاب الأرض بثنائية دون رد.

أبها ضد القادسية

وبدأت مباراة أبها ضد القادسية المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في هز الشباك عند الدقيقة 12، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وضغط أصحاب الأرض بقوة، وتمكن صالح العمري من فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليهز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية عند الدقيقة 20.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح التونسي سعد بقير في إحراز الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول من مباراة أبها ضد القادسية بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

أبها ضد القادسية
جانب من المباراة – المصدر حساب النادي على تويتر

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل أصحاب الأرض المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية صاحب المركز العاشر.


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