أسباب تمنع الأهلي من الإعلان عن أهم صفقاته في يناير

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف النادي الأهلي رغبته في ضم مدافع ذي قدرات جيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث وضع الراقي 3 خيارات على طاولته من أجل تدعيم الصفوف الدفاعية لديه.

وكان الراقي اهتم بضم الجزائري جمال بلعمري مدافع ليون الفرنسي، أو ضم المغربي جواد ياميق مدافع نادي بلد الوليد الإسباني أو التونسي نسيم هنيد لاعب ومدافع آيك أثينا اليوناني.

الأسباب التي تؤخر الراقي

وقال الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني إن الأسباب التي تمنع الراقي عن التعجيل في الإعلان عن ضم صفقة دفاعية هي البحث عن التخلص من لاعب في الراقي شرطه الجزائي عالٍ بجانب التفاوض مع لاعب آخر لتوقيع مخالصة مالية حيث طلب 20 مليون ريال للرحيل، بالإضافة لتجهيز مبلغ صفقة المدافع المقبل بشكل عقلاني حتى لا يقع النادي بفخ الديون.

الأهلي يفكر في هنيد

وفي وقت سابق، أفاد موقع Gnet News أن التونسي هنيد لم ينل الفرصة الكافية للمشاركة مع فريقه اليوناني؛ مما جعل الراقي يقدم له عرضًا من أجل التعاقد معه.

وسيتعاقد الراقي في حال تمت الصفقة مع نسيم هنيد على سبيل الإعارة من فريق آيك أثينا.

يذكر أن هنيد لعب مع آيك أثينا 9 مباريات بالدوري اليوناني في موسم 2020/ 2021، حيث صنع هدفًا وشارك في مباراتين بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الباطن يوم الأحد المقبل بالجولة السادسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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