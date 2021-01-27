أسترازينيكا وأوكسفورد تعملان على تطوير لقاح كورونا الجنوب إفريقية

المواطن - متابعة

قال باسكال سوريوت، المدير التنفيذي لـ”أسترازينيكا”: إن الشركة البريطانية تعمل مع جامعة أوكسفورد على تطوير لقاح يستهدف سلالة كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا.

وكانت شركة “مودرنا” الأمريكية لصناعة الأدوية أكدت، يوم الاثنين، “فعالية” لقاحها ضد سلالتي فيروس كورونا المستجد المكتشفتين في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

لقاح لجميع السلالات المكتشفة:

وأوضح بيان الشركة أن الخبراء يتوقعون أن اللقاح “يحمي من جميع السلالات المكتشفة حتى الآن”.

يذكر أن أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الطبيين، قال: إن سلالة كورونا الجديدة المكتشفة في جنوب إفريقيا “مقلقة أكثر” من نظيرتها التي رصدت في بريطانيا.

كما لفت إلى أن البيانات القادمة من بريطانيا تشير إلى أن سلالة الفيروس المكتشفة هناك أكثر فتكًا.

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