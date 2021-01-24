أسينسيو يُزيد معاناة ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، ماركو أسينسيو لإصابة خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس، ليُزيد معاناة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس

ولعب ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح المرينغي في استعادة مستواه وفاز برباعية مقابل هدف، سجلها كاسيميرو وإيدين هازارد، وكريم بنزيمة “هدفين”.

ورفع المرينغي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وبفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، فيما تجمد رصيد فريق ديبورتيفو ألافيس عند 18 نقطة في المركز الـ17.

إصابة أسينسيو

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الأحد، أن استبدال ماركو أسينسيو، خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس لم يكن بهدف منح اللاعب بعض الراحة.

وأضافت: “أسينسيو شعر بانزعاج في ساقه، كما شوهد وهو يضع الثلج عند الوصول إلى مقاعد البدلاء، وقام بإيماءات واضحة من الألم، رغم مغادرته للملعب وهو يعرج، لكن النادي لم يصدر أي بيان بشأن إصابة الجناح الإسباني”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “أسينسيو سيحصل على راحة من التدريبات مع الفريق حتى الثلاثاء المقبل، وعند استئناف التدريبات سيظهر مدى استمرار معاناة اللاعب من الآلام، أو تعرضه لإصابة عضلية”.

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