أمريكا تستهل 2021 بتخطي عتبة 20 مليون إصابة بكورونا

المواطن - متابعة

استهلت الولايات المتحدة العام 2021، اليوم الجمعة، بتخطيها عتبة عشرين مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19 منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها، بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز المرجعية.

وأحصيت أيضًا في الولايات المتحدة أكثر من 346 ألفًا و400 وفاة بسبب الوباء؛ مما يجعلها البلد الأكثر تضررًا في العالم.

وتأتي هذه الأرقام، في وقت كشف فيه تحليل أجرته شبكة “إن بي سي” الإخبارية الأمريكية أن برنامج توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي تنفذه إدارة الرئيس دونالد ترامب، يسير بوتيرة بطيئة للغاية، وقد يستغرق ما يقرب من 10 سنوات لتطعيم ما يكفي من الأمريكيين للسيطرة على الوباء.

وتظهر بيانات من الوكالات الفدرالية والمحلية حصول حوالي مليوني شخص فقط على اللقاح حتى الآن، ومعظمهم من العاملين في الخطوط الأمامية بمجال الرعاية الصحية، وبعض نزلاء دور رعاية المسنين، من أصل 11.5 مليون جرعة تم تسليمها في الأسبوعين الماضيين.

وفي تصريحات لقناة “سي إن بي سي”، يوم الثلاثاء، قال المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء في عهد الرئيس ترامب وعضو مجلس إدارة شركة فايزر، سكوت غوتليب: “لا أعتقد أننا سنكون قادرين على توزيع 20 مليون جرعة تم التعهد بها” هذا العام.

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