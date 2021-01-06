أمطار رعدية على عسير حتى التاسعة 

المواطن - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية وتساقط البرد.

وأوضح المركز أن الحالة ستكون على محافظات المجاردة والنماص وبلقرن وبارق ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل، حيث من المتوقع أن تستمر الحالة حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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