أمطار من خفيفة إلى متوسطة خلال الـ36 ساعة المقبلة

المواطن - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة خلال الـ36 ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء إلى صباح يوم غد الخميس.

خريطة الأمطار المتوقعة:

وأوضح الحصيني عبر حسابه بموقع تويتر، أنه من المتوقع أن تكون الحالة على أجزاء محدودة ومتفرقة من الباحة وعسير وبين الليث والقنفذة وبين ينبع وأملج وشمال شرق مكة المكرمة وشمال خيبر وبين طريف وعرعر، بالإضافة إلى رياح من متوسطة لشبه قوية على شمال وغرب ووسط المملكة.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة) والمرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على شمال المملكة.

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