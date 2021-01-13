أول رد فعل من الأهلي بعد إيقاف محمد العويس

المواطن - محمد سمعه

أظهر النادي الأهلي أول رد فعل من جانبه، وذلك بعد قرار إيقاف الحارس محمد العويس من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وغرد فيصل زيد المتحدث باسم الأهلي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” بما إنه قرار إيقاف العويس مبني على رد فعله بعد التلفظ عليه وهو في أرضية الملعب من قبل مسؤولين، فلا بد من التحقيق مع الحكام، لماذا لم يقوموا بإيقاف المباراة وحماية اللاعب من المسؤولين وهم يملكون هذه الصلاحية؟، ما في جمهور اللي برا مسؤول”.

إيقاف محمد العويس لـ مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال

وكانت لجنة الانضباط أقرت بإيقاف العويس لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بسبب تلاسنه مع خالد المرشود نائب رئيس رابطة مشجعي نادي القادسية.

يذكر أن رواد موقع “تويتر” طالبوا بمعاقبة العويس وإيقافه على خلفية تصرفه مع مشجع القادسية، وذلك بعد أن حاول حارس الأهلي ضربه عقب نهاية اللقاء.

تصرف العويس خارج إطار الروح الرياضية

ووجه البعض من الجمهور اتهامات للعويس بأن تصرفه كان عنصريًا وشاذًا عن الأخلاق الرياضية، كما طالبت جماهير كل الأندية السعودية معاقبته كونه مثالًا لأي مشجع، بالإضافة لوجود رادع لضمان عدم تكرر مثل هذه التصرفات في المستقبل.

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج انتقد محاولة محمد العويس تسلق المدرج وضرب مشجع القادسية، معلقًا بأن هذا الأمر أصبح خارج إطار الرياضة والمنافسة الشريفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الهلال بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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