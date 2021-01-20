أين تعيش كامالا هاريس بعد تولي منصب نائب الرئيس الأمريكي ؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يعلم الجميع أن البيت الأبيض هو منزل الرئيس الأمريكي بعد توليه الرئاسة، لكن ماذا عن نائب الرئيس؟ فبعد حفل التنصيب اليوم الأربعاء، سيصبح جو بايدن رسميًا الرئيس السادس والأربعين للأمة، وستكون نائبته هي كامالا هاريس التي ستحكم بجانبه على مدى السنوات الأربع المقبلة، وهي أول امرأة ملونة من أصل مختلط تتولى هذا المنصب.

وبمجرد انتهاء جميع الاحتفالات، سيذهب الرئيس إلى البيت الأبيض الذي سيكون منزله الجديد للأعوام الأربعة القادمة، ولنائب الرئيس أيضًا محل إقامة ثابت طوال مدته.

مقر إقامة كامالا هاريس في السنوات المقبلة

على مدار الأربعين عامًا الماضية، عاش نائب الرئيس في دائرة المرصد رقم واحد Number One Observatory Circle في شمال غرب واشنطن العاصمة، والمعروفة أيضًا باسم أراضي المرصد البحري للولايات المتحدة (USNO).

وتم تشييد المبنى في الأصل عام 1893 لمشرف المرصد البحري، لكنه طُرد في عام 1923 حتى يتمكن قائد العمليات البحرية من التحرك في داخله، ثم في عام 1974 قام الكونجرس بتجديد المكان ليكون منزلًا لنائب الرئيس.

وقبل ذلك، كان نائب الرئيس يعيش عادة في منزله مع عائلته، لكن تكلفة تأمين مسكن الخاص لكل نائب رئيس كانت مرتفعة بشكل كبير للغاية؛ لذا تم اتخاذ قرار بأن يكون المرصد البحري هو مقر الإقامة الرسمي.

من أول من سكن فيه؟

كان والتر مونديل، نائب الرئيس جيمي كارتر، أول شخص ينتقل إلى دائرة المرصد رقم واحد، وذلك وفقًا لموقع البيت الأبيض على الإنترنت.

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