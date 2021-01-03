إدارة الأهلي: أخطاء التحكيم أفقدت الفريق 6 نقاط

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، عن غضبه من الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباريات الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، مقدمًا في الوقت ذاته اعتذاره للجماهير بعد الخسارة ضد التعاون.

عبدالإله مؤمنة يعتذر للجماهير:

وأصدر عبدالإله مؤمنة بيانًا رسميًّا، قدم من خلاله باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة اعتذاره للجماهير بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام ضيفه التعاون ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار إلى عدم الرضا عن المستوى والأداء الفني للفريق، والذي لم يؤهله للحصول على نقاط المباراة، والتفريط في أكثر من مباراة سابقة، مؤكدًا على أن إدارة النادي ستعمل على إعادة الفريق لطريق الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يُعاني من الأخطاء التحكيمية:

وأبدى رئيس النادي الأهلي استياءه من أداء حكام مباريات الفريق الأول لكرة القدم الأخيرة، والتي شهدت أخطاء تحكيمية أثرت على نتائج المباريات، وتحديدًا في مباراتي التعاون وضمك والتي أفقدت الفريق 6 نقاط، بشهادة كافة المتابعين ومحللي الأداء التحكيمي في القتوات الرياضية المختلفة

وكان آخرها الإعاقة الواضحة التي تسبب بها لاعب نادي التعاون بإصابة المغربي إدريس فتوحي، والتي ستحرمه من المشاركة بين 4 إلى 6 أسابيع دون أي قرار تحكيمي، ولم يذهب حكم المباراة محمد الهويش، لمشاهدة الحالة من خلال تقنية الـVAR، كما لم يستدعِ حكام تقنية الفيديو حكم المباراة لمشاهدة الحالة في مشهد غريب تسبب في النهاية بإصابة اللاعب وتبديله وغيابه عن مواجهات الفريق المقبلة.

وأكدت إدارة النادي أن الأخطاء التحكيمية المتكررة في مباريات الفريق الأول لكرة القدم، وعدم نجاح الحكام في التعامل مع تقنية الفيديو، أفقدت الفريق نقاطًا هامة في مشواره في دوري محمد كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة وأنه يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب العام برصيد 22 نقطة.

وتؤكد إدارة النادي الأهلي أنها كانت وما زالت تدعم التحكيم المحلي وتطالب بضرورة تطوير الحكم المحلي وصقله وتحسين مخرجاته، خاصة في ظل وجود تقنية الـVAR التي وجدت من أجل العدالة التحكيمية، والتي أثبتت نجاحها في الكثر من المسابقات والمنافسات، إلا أن الحال اختلف في بطولاتنا المحلية، إذ أضرت بأداء بعض الحكام الذين لم يحسنوا استخدامها بالشكل الأمثل.

شارك الخبر