إدارة الشباب بين خيارين بعد تألق المدرب كارلوس هيرنانديز

المواطن - محمد سمعه

يقدم المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز المدير الفني المؤقت لنادي الشباب أداءً جيدًا مع الليث حيث فاز في مباراتين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد إقالة المدرب البرتغالي بيدرو كايشينا.

الإقالة أو الإبقاء خياري إدارة الشباب

وبدأت الأصوات داخل الليث تطالب بالإبقاء على المدرب كارلوس هيرنانديز بعد أن قاد الفريق للفوز على الاتفاق والعين حيث طالبت جماهير النادي بالإبقاء عليه على الأقل حتى نهاية الدور الأول في الدوري، وإجراء تقييم لتجربته ومن ثم إقالته أو الإبقاء عليه.

وطالبت جماهير الليث ببقاء هيرنانديز بعد أن طور مستوى اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا إضافة لتطوير المنظومة الدفاعية في الليوث، حيث لم يستقبل الفريق العاصمي أي أهداف من فريقي الاتفاق والعين.

وكان خالد البلطان رئيس الشباب ذكر بعد مباراة الاتفاق في دوري المحترفين أن المدرب الإسباني هيرنانديز قد يبقى كمدرب للفريق الكروي الأول إذا استمر في تقديم نتائج إيجابية.

وفي سياق آخر، ينتظر الفريق الكروي الأول بنادي الشباب هدية من مباراة الأهلي والهلال التي تُقام مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الليوث يزاحم الهلال على الصدارة

وكان الليث نجح أمس الخميس في الفوز على فريق العين بثلاثية دون رد ليُصبح رصيده 25 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن نادي الهلال صاحب الصدارة.

وينتظر نجوم الليث، هدية الأهلي بالفوز على الهلال وذلك من أجل تجميد نقاط الهلال عند 25 نقطة، مما يعطي فرصة للشباب للفوز بالجولة المقبلة وهي الجولة الرابعة عشرة وإزاحة الهلال من الصدارة في حال تعادل أو خسر الزعيم من فريق التعاون بالجولة المقبلة.

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