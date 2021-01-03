إدريس فتوحي يغيب عن الأهلي 6 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

كشف النادي الأهلي، قبل قليل، مدة غياب المغربي إدريس فتوحي عن الفريق الأول لكرة القدم، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام التعاون.

إدريس فتوحي يغيب للإصابة:

وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة المبدئية التي أجراها إدريس فتوحي تعرضه لإصابة في مفصل القدم اليسرى، وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة من 4 إلى 6 أسابيع.

ولفت النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تقرر أن يستكمل النجم المغربي الفحوصات الطبية بعد 3 أيام، وذلك بواسطة الراعي الطبي المستشفى السعودي الألماني.

وكان إدريس فتوحي قد تعرض للإصابة خلال الدقائق الأولى من أحداث مباراة الأهلي ضد التعاون التي أُقيمت، مساء أمس السبت، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُشارك نوح الموسى بدلًا منه، الأمر الذي أثر على أداء فريقه.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد التعاون بثلاثية دون رد في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة القادسية، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة من الفوز في 7 مباريات، والتعادل مرة واحدة، وخسر 3 مواجهات.

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